Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da yer aldığı 6 isim "Rüşvet, İrtikap ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme" suçlamaları kapsamında gözaltına alındı. 

Üsküdar Belediyesi'nde ve gözaltına alınan isimlerin konutunda arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 

İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

1 - Sinem Dedetaş 
2 - Ceyhun Ünlü
3 - Alihan Koçoğlu
4 - Burçin Çevik
5 - Adem Altıntaş
6 - Bülent Orhan Tozkoparan

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İLK OPERASYON NİSAN AYINDA YAPILMIŞTI 

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon 7 Nisan sabahı yapılmış, Dedetaş'ın yardımcısı Deveci'nin de aralarında yer aldığı 20'yi aşkın isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. 

Devam eden süreçte Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve 8 isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

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