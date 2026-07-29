Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da yer aldığı 6 isim "Rüşvet, İrtikap ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme" suçlamaları kapsamında gözaltına alındı.



Üsküdar Belediyesi'nde ve gözaltına alınan isimlerin konutunda arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER



1 - Sinem Dedetaş

2 - Ceyhun Ünlü

3 - Alihan Koçoğlu

4 - Burçin Çevik

5 - Adem Altıntaş

6 - Bülent Orhan Tozkoparan







İLK OPERASYON NİSAN AYINDA YAPILMIŞTI



Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon 7 Nisan sabahı yapılmış, Dedetaş'ın yardımcısı Deveci'nin de aralarında yer aldığı 20'yi aşkın isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Devam eden süreçte Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve 8 isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. AYRINTILAR GELİYOR...

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