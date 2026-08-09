Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi yargıya taşınıyor.

Sözcü TV muhabiri Nedim Bayhan'ın aktardığına göre AKP Üsküdar İlçe Başkanlığı, seçimle ilgili yarın suç duyurusunda bulunacak.

CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, dördüncü turda 22 oy alarak başkan vekili seçilmişti.

SÜREÇTE NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve "rüşvet" ile "irtikap" suçlarının işlendiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Dedetaş'ın yerine başkan vekilinin belirlenmesi için geçtiğimiz geçtiğimiz çarşamba günü Üsküdar Belediye Meclisi'nde seçim yapılmıştı.

Seçimde CHP grubu Sibel Tan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı ise Dündar Ziya Gültekin'i aday göstermişti.

Birinci ve ikinci turlarda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya birinci çıkmış ancak üçüncü turda Çetinkaya'nın oyları düşmüştü; dördüncü turda yapılan oylamada ise Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilmişti.