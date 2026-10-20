Üsküdar Belediyesi'nde Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybetmesinin ardından 3. kez başkan vekili seçimi yapılıyor

Seçim öncesinde AKP ve MHP'nin ortak adayı belli oldu.

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AKP ve MHP grubunun ortak adayının Muhammed Emin Sarıoğlu olarak belirlendiğini duyurdu. Sarıoğlu, seçimde tek aday olarak kaldı.

Üsküdar Belediyesi'nde 24 Cumhur İttifakı üyesi, 18 de CHP-YENİ Parti üyesi bulunuyor.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, hem CHP'nin hem de YENİ Parti'nin aday çıkaracağını açıklamıştı.

YENİ Parti seçime katılmama kararı aldıklarını duyururken, CHP grubu da aday çıkarmadı.

YENİ PARTİ SEÇİME KATILMIYOR

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, partisinin seçimin meşru olmadığını vurgulayarak seçime katılmayacaklarını açıkladı.

Tüzün, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün burada seçim var, CHP'nin genel başkanı, başkanı, sözcüsü, yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı yok. Ankara'da oturarak Üsküdar üzerinden siyaset yapma doğru değil. Bugün yapmış olduğumuz toplantıda, belediye meclis üyeleriyle yaptığımız istişarelerde bir karar aldık. Bugünkü seçim meşru bir seçim değildir. Çünkü meclis üyelerimiz tutuklandı, gözaltına alındı, tehdit ve şantaja uğradı. Meşru olmaya seçime katılmıyoruz ve katılmayacağız."

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ’NDE BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİM SÜRECİ VE YAŞANANLAR

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, hakkındaki "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap" iddiaları üzerine başlatılan soruşturma doğrultusunda 31 Temmuz tarihinde tutuklanmıştı. Bu kararın ertesi günü, yani 1 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.

Yaşanan bu hukuki sürecin ardından Üsküdar Belediye Meclisi, yeni başkanvekilini belirlemek üzere sandık başına gitti. Gerçekleştirilen ilk oylamada CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, rakibine 4 oy fark atarak seçimi önde tamamladı. Toplamda CHP grubundan 28, Cumhur İttifakı grubundan ise 17 meclis üyesinin oy kullandığı bu ilk seçim, AKP'nin itirazlarına sahne oldu. AKP grubu, oy sayım sürecinde usulsüzlükler yaşandığı ve prosedürlerin hukuka aykırı yürütüldüğü gerekçesiyle konuyu yargıya taşıdı.

İKİNCİ SEÇİMLE YÖNETİM DEĞİŞTİ

Yargı sürecinin ardından tekrarlanan ikinci seçimde tablosu değişti. Seçim öncesinde CHP'li meclis üyelerinin gözaltına alınması ve bazı üyelerin AKP'ye geçmesi tartışma yaratmıştı.

Dört tur süren oylama maratonu sonucunda Cumhur İttifakı’nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak seçimi kazandı. CHP ve Yeni Parti’nin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oyda kaldı. Bu sonuçla birlikte Üsküdar Belediyesi'nin başkanvekilliği yönetimi AKP'ye geçmiş oldu.