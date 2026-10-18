AKP'li Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin’in Düzce'de meydana gelen kazada hayatını kaybetmesinin ardından belediyede yeni başkan vekilinin seçilmesi için Belediye Meclisinin 20 Ekim Salı günü seçim yapılacak.

Seçim öncesinde kritik bir gelişme yaşandı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminde hem CHP'nin hem de YENİ Parti'nin aday çıkaracağını açıkladı.

Mevcut tabloda CHP'nin 9, YENİ Parti'nin 9, AKP'nin ise 23 meclis üyesi bulunuyor.

TARTIŞMALI SEÇİMİ AKP KAZANMIŞTI

CHP'nin kazandığı ilk başkan vekili seçimin iptal edilmesinin ardından yapılan ikinci seçim büyük tartışmalara neden olmuştu. Oy kullanma hakkı bulunan Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik, Mithat Özdemir ve meclis üyesi Ekrem Baki gibi isimler seçim öncesinde düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınmış, seçimin hemen öncesi de 4 meclis üyesi CHP'den istifa edip AKP'ye katılmıştı.

İlk seçimde CHP ve YENİ Parti'nin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya olmuştu.