Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekili seçilen Dündar Ziya Gültekin’in trafik kazasında ölmesi üzerine dün seçim yapıldı.

YENİ Parti, belediye meclis üyelerine yönelik gözaltı ve tutuklamalar nedeniyle seçime katılmadı, CHP de aday göstermedi. AKP’li Muhammed Emin Sarıoğlu seçime tek aday olarak girdi.

YENİ Partililer belediye önünde protesto gösterisi yaptı.

Sarıoğlu, üçüncü turda yapılan oylamanın ardından başkanvekili seçildi. Sarıoğlu, siyasi kariyerine 2016’da AKP Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. 2018-2023 yıllarında ilçe başkan yardımcılığı yapan Sarıoğlu, 2024’te belediye meclis üyesi seçildi.

6 KAMU İHALESİ

Sarıoğlu, TMSF tarafından kayyum atanan Boydak Holding’in yönetim kurulu üyeliğine de getirildi. Sarıoğlu’nun kurucuları arasında yer aldığı Iras Yapı ise Kız Kulesi restorasyonunu yaptı. Sarıoğlu’nun akrabası Muhammed Fatih Sarıoğlu’na ait şirket; Ayasofya’nın tuvaletlerinin yenilenmesi, Gaziantep’te Boyacı Camii, Tekke Camii ve Mevlevihane Müzesi projeleri gibi kamu işleri de aldı. Şirket, 6 kamu ihalesinden 168 milyon 111 bin TL kazandı.