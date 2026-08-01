İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklandığı belirtildi.
5 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ
Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 08.00'de toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.