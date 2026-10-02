AKP Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, CHP’li Meclis Üyesi Tahsin Epli’nin AKP’ye geçtiğini duyurdu.

Sarıcaoğlu, “Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Tahsin Epli’nin AK Parti ailemize katılımı gücümüze güç kattı. Hoş geldiniz Tahsin Başkanım. Üsküdar sevdamızı ve hizmet gayemizi birlikte büyütecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Rabbim hayırlı, güzel hizmetlere vesile kılsın” ifadelerini kullandı.

SEÇİM ÖNCESİ AKP’YE GEÇMİŞLERDİ

CHP'li belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanması sonrası Üsküdar’da yenilenen ve AKP’li adayın kazandığı belediye başkanvekilliği seçimi öncesi de CHP’den istifa eden belediye meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta AKP’ye katılmıştı.

AKP’NİN ADAYI 23 OY ALDI

AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak Üsküdar Belediyesi Başkan vekilliğine seçildi. CHP ve YENİ Parti'nin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy aldı.

TAHLİYE EDİLDİ, CHP’DEN İSTİFA ETTİ

Üsküdar Belediye Meclisi üyesi Ekrem Baki, tutuklanmasının ardından 25 Eylül’de ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Baki, tahliye edilir edilmez CHP’den istifa ettiğini ve Üsküdar ile İBB Meclisi’ndeki meclis üyeliklerini de bıraktığını açıklamıştı. Baki, AKP'den CHP'ye geçmişti.