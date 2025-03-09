Üsküdar Kaymakamlığı, Valide-i Cedid Camii’nde kadın ve erkek cemaatin teravih namazını yan yana kıldığına dair sosyal medyada dolaşan görüntüler sonrası harekete geçti.
Kaymakamlığın X platformunda yayımladığı açıklamada, "Valide-i Cedid Camii’nde kadın ve erkeklerin birlikte namaz kılmış şeklinde paylaşılan görüntülerle ilgili yetkili kurumlarımızca gerekli inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
'AYRI ŞEKİLDE İBADET EDİLDİ'
Kadın cemaatin yoğun ilgi gösterdiğinin vurgulandığı metin şöyle devam etti:
"Yapılan değerlendirmede, camimize kadın cemaatin yoğun ilgi gösterdiği, kendilerine ayrılan bölümün yetersiz kalmasından dolayı cami içerisinde paravanla ilave bölüm oluşturulduğu, erkek kadın cemaatin birbirlerinden ayrı bir şekilde ibadetlerine imkan verildiği, bu ve benzeri olumsuz görüntülerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı müşahede edilmiştir."