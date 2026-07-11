İstanbul Üsküdar'da suni çimen taşıyan 32 yaşındaki Fahri İskilipli idaresindeki forklift, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan iş makinesi, yol kenarındaki bir evin boşluğuna düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Fahri İskilipli'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
İskilipli'nin sıkıştığı yerden çıkarılan cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.