İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetime Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.
Üsküdar’da saat 20.00 sıralarında başlayan uygulama kapsamında polis ekipleri şüpheli gördükleri araçları durdurdu. Araçlarda detaylı arama yapılırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.
Denetim sırasında araçlarda bulunan kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulandı. Ekiplerin kent genelindeki ‘Huzur İstanbul’ denetimlerinin sürdüğü belirtildi.