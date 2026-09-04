İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Üsküdar'da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında yarın kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

TRAFİĞE KAPATILACAK

Bu kapsamda, saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar Hayrettin Çavuş Sokak ve Hatmi Sokak ile Evliya Hoca Sokak arasında kalan Çavuşdere Caddesi trafiğe kapalı olacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alternatif güzergah olarak Dr. Fahri Atabey ve Selami Ali Efendi caddeleri ile Evliya Hoca ve Hatmi sokaklar kullanılabilecek.