Üsküdar'da lodosun etkisiyle oluşan dev dalgalar kıyıya vurdu. Salacak Sahili'nde dalgalarla fotoğraf çektirmek isteyenler ıslandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da lodos etkili oldu. Üsküdar Salacak Sahili'nde lodos nedeniyle denizde metrelerce yüksekliğinde dalgalar oluştu. Sahilde yürüyenler, kıyıya vuran dalgalar nedeniyle ıslandı.
FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYENLER ISLANDI
Kız Kulesi karşısında oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çektirmek isteyenler, o anı yakalamak için uzun süre sahilde bekledi. Fotoğraf çektirmek isterken dalgaların altında kalan kişiler ıslandı.