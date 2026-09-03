Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklandığı “suç örgütü” soruşturması kapsamında belediyeye yönelik operasyonlar, yeni başkanvekili seçimine iki gün kala da devam etti.

Bu sabah düzenlenen operasyonda Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki ile Ruhsat ve Denetim Müdürü Burak Aydın gözaltına alındı.

Uzun yıllar AKP’de siyaset yapan Baki, Mayıs 2025’te partisinden istifa ettikten sonra CHP’ye geçmişti.

İKİ GÜNDEN DÖRT GÖZALTI

Dün de Üsküdar Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınmıştı.

Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral ile Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Çelik ve Özdemir’in emniyetteki işlemleri sürerken AKP'den CHP'ye geçen belediye meclis üyesi Ekrem Baki ile Ruhsat ve Denetim Müdürü Burak Aydın'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Başkanvekili seçiminde oy kullanabilecek belediye meclis üyeleri arasında gözaltında bulunanların sayısı dörde yükseldi.

Operasyonların seçime kısa süre kala gerçekleştirilmesi, tartışmaları da beraberinde getirdi...

VALİLİKTEN YENİ AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisi’nin belediye başkan vekili seçimi için 5 Eylül’de toplantıya çağrılması üzerinden ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Söz konusu açıklama şu şekilde:

-İstanbul Valiliği olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesinden doğan yükümlülüğümüz gereği, Üsküdar Belediye Meclisini 5 Eylül 2026 Cumartesi günü belediye başkan vekili seçimi için toplantıya çağırdık.

-Bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında, Valiliğimizin toplantı tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği yönünde iddialara yer verildiği görülmektedir.

Söz konusu iddialar, yürütülen seçim sürecini manipüle etme amacından öte bir anlam taşımamaktadır.

-İstanbul Valiliği olarak, 26 Ağustos 2026 tarihinde yaptığımız basın açıklamasıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca, yeni başkan vekili seçilinceye kadar Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinin kim tarafından yürütüleceğini kamuoyuna açıkladık.

-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak işlemler” başlıklı 45’inci maddesinde, “Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır.” hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, başkanın görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması hâlinde belediye meclisi, üyeleri arasından bir başkan vekili seçer.

"26 OY 22 OYA NASIL DÜŞTÜ?"

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, 5 Eylül Cumartesi günü yapılacak Üsküdar Belediyesi Başkan vekilliği seçimine ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Emir, Emir, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonların asıl amacının belediyeyi ele geçirmek olduğunu savunarak, "Asıl niyetin tutuklama ile belediye başkanımızı cezaevine koyduktan sonra belediyeye çökmek, Üsküdar Belediyesi'ni ele geçirmek olduğunu çok iyi biliyorduk. Bunu söylemiştik" ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediyesi’ne 7 Nisan’da operasyon düzenlendiğini ve tutuklamalar yapıldığını hatırlatan Emir, sonrasında Sinem Dedetaş’ın da tutuklanacağı yönünde iddiaların gündeme geldiğini belirtti.

Emir, 29 Temmuz’da Dedetaş’ın gözaltına alındığını ve dört gün sonra tutuklandığını ifade ederek, "Bunun bir temizlik operasyonu olamayacağını, Sinem Dedetaş'ın veremeyeceği hiçbir hesap olmayacağını, tutuksuz yargılanmanın asıl olması gerektiğini ifade etmiştik" diye konuştu.

Emir, Üsküdar Belediyesi'nin sandıkta alınamayan bir belediye olarak görülerek farklı yollarla ele geçirilmeye çalışıldığını ileri sürerek, "Asıl dertlerin Üsküdar Belediyesi'ni ele geçirmek, Üsküdarlının vermediğini, sandıkta alamadıklarını polis zoruyla, savcılarla, hakimlerle, baskıyla, AKP'nin siyasi gücüyle, hatta birilerinin maddi gücüyle almaya çalışacaklarını söylemiştik" dedi.

Belediye başkan vekili seçiminin 5 Ağustos’ta yapıldığını belirten Emir, CHP’nin 27 belediye meclis üyesi bulunduğunu ve seçimin kazanılmasının beklendiğini söyledi.

Emir, adaylarının ilk turda 26 oy aldığını, dördüncü turda ise oy sayısının 22’ye düştüğünü aktararak, "Bu turlar sırasında 26 oyun 22 oya nasıl düştüğüne baktığınızda orada belediye meclis üyelerimize baskılar yapıldığını, tehditler yapıldığını, kimi tehditlerde bulunulduğunu, kimi önerilerde bulunulduğunu ve sonuçta belediye meclis üyelerinin oylarının etkilenmeye çalışıldığını gördük" değerlendirmesini yaptı.

AK Parti adayının oylarının arttığını belirten Emir, "27 belediye meclisiniz var. 4. turda aldığınız oy 22. AKP'nin oyları artıyor. 4 oy fazladan AKP adayına gitmiş ve bu hayatın olağan akışına uygun değil" diye konuştu.

Emir, belediye meclis üyeleriyle yapılan görüşmelerde valilik, hakim evi ve başka kanallar üzerinden çeşitli teklif, tehdit ve önerilerde bulunulduğunun ifade edildiğini savundu.

Ne olmuştu?

Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediye Meclisi, yeni başkanvekilini belirlemek üzere 5 Ağustos’ta toplanmıştı.

Seçimde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak başkanvekili seçilmişti. Ancak bazı oy pusulalarının geçerliliği konusunda yaşanan tartışmaların ardından AKP Grubu, Meclis Divanı’na itiraz etmişti.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, yapılan itirazın ardından seçim işlemi hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermişti. İstanbul Valiliği ise yeni başkanvekili seçilene kadar belediye başkanlığı görevini Üsküdar Belediye Meclisi 1. Başkanvekilinin yürüteceğini açıklamıştı.

Mahkeme kararının ardından başkanvekili seçiminin 5 Eylül Cumartesi günü yeniden yapılmasına karar verilmişti.