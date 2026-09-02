İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimine ilişkin aldığı yürütmeyi durdurma kararına yapılan itiraz reddedildi.
Bölge İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi’nin seçimin yenilenmesine ilişkin itirazı reddetti. kararın valiliğe tebliğ edilmesinin ardından 10 gün içinde seçim kararı alınması bekleniyor.
İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimine ilişkin aldığı yürütmeyi durdurma kararına yapılan itiraz reddedildi.
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