Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Küplüce Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi.

Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, O.Ç. (30) ve R.A.’yı (32) yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda satışa hazır şekilde paketlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ile 17 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.