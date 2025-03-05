Üsküdar Belediyesi'nin, AKP döneminde eski İl Başkan Yardımcısı Murat Hazıroğlu'nun çocuklarına ait şirketten 20 bin adet şemsiye satın aldığı ortaya çıktı. Belediye, Hazıroğlu'nun çocuklarının yönetimindeki şirkete toplamda 3,6 milyon TL ödeme yaptı.

Hilmi Türkmen döneminde yapılan ihale, 17 Kasım 2023'te düzenlendi ve yalnızca "Dms Dizayn Mağazacılık Satış ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi" tarafından teklif verildi. İhale dosyalarına göre, şirketle Üsküdar Belediyesi arasında 5 Aralık 2023 tarihinde imzalanan sözleşme ile toplamda 20 bin adet şemsiye temin edilmesi kararlaştırıldı.

BirGün Gazetesi haberine göre, Hazıroğlu'nun çocuklarının şirketi, sadece şemsiye alımıyla kalmayıp, 2021 ile 2023 yılları arasında belediye tarafından yapılan beş ayrı ihalede toplamda 8 milyon TL değerinde iş aldı. Bu ihaleler arasında, 2021 yılında Üsküdar Belediyesi'ne yapılan "Çoklu şarj kablosu ile USB bellek" satışı ve Ayasofya'nın güvenlik kamerası işinin de yer aldığı öğrenildi.