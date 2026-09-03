AKP Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP’den istifa eden meclis üyeleri; Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta’nın AKP’ye geçtiğini duyurdu.

Sarıcaoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam Üsküdar için yeni bir başlangıca, büyüyen bir birlikteliğe hep birlikte şahitlik ediyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa eden kıymetli meclis üyelerimiz; Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta, AK Parti ailemize katıldı.

Üsküdar’a olan aşkımız ve bu güzel şehre hizmet etme arzumuzla çıktığımız bu yolda, artık daha kalabalık, daha güçlü ve daha kararlıyız.

Üsküdar sevdamız ortak. Hizmet arzumuz ortak. İstikametimiz ortak. Üsküdar için hep birlikte, daha güçlü yarınlara…

Ailemize Hoş Geldiniz!

AKP’NİN İTİRAZI ÜZERİNE SEÇİMLER YENİLENECEK

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması sonrası Üsküdar Belediye Başkanvekilliği için yapılan seçimleri CHP’li Sibel Tan Çetinkaya kazandı. AKP’nin itirazı üzerine seçimin yenilenmesine karar verildi.

SEÇİMLER ÖNCESİNDE GÖZALTINA ALINDI

5 Eylül cumartesi günü gerçekleştirilecek seçimler öncesinde Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki ile Ruhsat ve Denetim Müdürü Burak Aydın gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Dün de Üsküdar Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınmıştı. Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral ile Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

MECLİS ÜYE DAĞILIMI

Üsküdar Belediye Meclisinde CHP’nin 28, AKP’nin 14 ve MHP’nin 3 üyesi bulunuyor.