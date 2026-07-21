İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir martının falçatayla ağır şekilde yaralandığı yönündeki iddialar sosyal medyayı karıştırdı. Paylaşılan görüntülerde, talihsiz hayvanın kanatlarının kırıldığı ve bacaklarının ciddi şekilde yaralandığı görüldü.
Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şahsın daha önce de bölgede benzer eylemlerde bulunduğuna dair çok sayıda şikâyet olduğu iddia edildi.
Ancak olaya ilişkin emniyet, belediye veya diğer resmi kurumlardan şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.
Üsküdar'da martıyı sakat bırakan falçatalı bu kişiye resmi makamlar umarız tez zamanda gerekeni yapar.July 20, 2026
Martının kanatlarının kırıldığı arka bacaklarının da sakat bırakıldığı belirtiliyor. Vatandaşlardan çok sayıda şikayet var. pic.twitter.com/Pd2iUrMfIL