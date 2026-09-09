YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun siyasi olmadığı yönündeki açıklamalara tepki göstererek, "Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değilse neden 23 Mart 2025 günü tutuklandı? Siyasi olmasaydı 4 bin sayfalık iddianame ile Ekrem İmamoğlu gözaltına alıp tutuklanıp yargılanırken acaba Melih Gökçek sakız çiğneyerek etrafta dolaşır mıydı" diye sordu.





Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinde yaşananlara yönelik tepki gösteren Günaydın, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) almak için çalışma yürüttüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Hakkıyla yapılmış seçimleri iptal eden yargının kumpasla yapılmış seçim konusunda ne diyeceğini hep beraber göreceğiz. Bunun yanında Üsküdar'da minareyi kılıfına sokma çabası içine dahi girilmeden bir kumpas sahnelemiş olan iktidarın ve bu aygıtın İstanbul Büyükşehir için etik ve demokratik davranacağını hiç kimse söyleyemez.





"BENZER BİR SENARYOYU İSTANBUL'DA TEZGAHLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"



Dolayısıyla kimin aklına en kötü senaryo geliyor ise AKP'nin buna hazırlandığı açıktır. An itibarıyla bizim lehimize önemli bir fark bulunmaktadır. Ama bu farkı hem transferlerle hem de tutuklamalarla eritmeye çalışan bir AKP yapısı olduğunu da hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla benzer bir senaryoyu İstanbul üzerinden tezgahlamaya çalışıyorlar. Peki bunun için ne yapmaları gerekiyor? Ekrem İmamoğlu'nu yasaklı hale ve hükümlü hale getirmeleri gerekiyor" dedi.