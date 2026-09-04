YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Üsküdar Belediyesi’ndeki gözaltıların 5 Eylül’deki seçim öncesi yapıldığına dikkat çekti ve amacın meclis aritmetiğini değiştirerek belediyeyi almak olduğunu söyledi.

Emir “Bizim aldığımız oy 22, onların aldığı oy 19. O 22’yi aşağı çekmek lazım. Üç belediye meclis üyesi şu anda gözaltında; iki, ikisi de başka dosyalardan çağrılmış, ifadeleri alınmış, yani baskı altına alınmış” dedi. Emir şunları anlattı:

‘AKP BOŞ DURMADI’

Ahmet Başbaydar isimli belediye meclis üyesi, oğlunun KCK üyeliği iddiasıyla hüküm giydiğini, 15 yıldır İngiltere’de olduğunu ve Adalet Bakanlığı’ndan birilerinin onu arayıp ‘Senin oğlunu getirtiriz, yeter ki AKP lehine oy kullan’ dendiğini ve bir sonraki oylamada da aynı şekilde oy vereceğini söylüyor.

Bir başka meclis üyemiz Hüseyin Kazan, oğlunun daha oylamadan bir hafta önce şartlı tahliye ile cezaevinden tahliye edildiğini öğreniyoruz.

Her türlü kirli senaryo gündeme getirilmiştir. Bütün bunlara rağmen yine CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekilliği seçimini kazanmıştır.

AKP yine boş durmamış. Diyorlar ki: ‘Bu seçimde usulsüzlük oldu, suç işlendi.’ Bunun üzerine meclis üyeleri ifadeye çağrıldı. İdare Mahkemesi seçime yürütmeyi durdurma kararı verdi. İtirazımızı da 2 Eylül’de reddetti. Yani 2 Eylül’de artık yeni bir seçim yapma ihtiyacı oldu. Ama ne gariptir ki 2 Eylül’de, tekrar gözaltılar gündeme geldi.

2 Eylül sabahı, yani Valiliğin ‘5 Eylül’de seçim yapacağız’ dediği gün, Mithat Özdemir (belediye meclis üyesi) ve Amine Cansu Çelik gözaltına alındı. Bu kişiler ayın 5’inde oy kullanacaklar güya. Ve bu kişilerin hâlâ ne zaman ifadelerinin alınacağını bilmiyoruz.

Yine bu sabah bir operasyonla Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Baki de gözaltına alındı. Böylesine kirli bir sürecin içindeyiz.