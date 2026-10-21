Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanması, meclis üyelerine yönelik operasyonlar ve iptal edilen seçimlerin ardından tek aday olarak koltuğa oturan Muhammed Emin Sarıoğlu, ayağının tozuyla ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Sarıoğlu ilk icraat olarak, 14 yaşındaki Mahmut Işıldak’ın ihmaller zinciri sonucu hayatını kaybettiği kaçak otoparkı işleten İsmailağa Cemaati’ne gidip taziye dileklerinde bulundu.

Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Muhammed Emin Sarıoğlu, şiddetli yağışın ardından su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki hafız Mahmut Işıldak’ın eğitim gördüğü medreseyi ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Henüz 14 yaşında, Kur’an-ı Kerim’i kalbine nakşetmiş bir evladımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mahmut evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine, hocalarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet, makamı âli olsun."