“İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” diyen iktidar, 31 Mart seçiminde Büyükşehir Belediye Başkanlığını kaybetti. Şimdi, Ekrem İmamoğlu hakkında açılan ve Yargıtay’da olan ‘Ahmak’ davası bekleniyor. 4. Ceza Dairesi, İmamoğlu’nun mahkumiyet kararını onaylarsa siyasi, yasak gelecek ve İBB’de seçim yapılacak. Meclis’te Cumhur İttifakı lehine 158’e 147 olan üye dengesinde 10 kişinin Üsküdar’daki gibi AKP tarafına saf değiştirmesi koltuğu etkileyecek. İmamoğlu’na oy veren 4 milyon 432 bin seçmenin iradesi AKP’ye geçecek.

‘YAKLAŞAN TEHLİKE VAR’

Üsküdar’da başkanvekili seçiminde 4 CHP’li meclis üyesi AKP’ye geçmiş, 2 meclis üyesi tutuklanmış, 2 isim de taraf değiştirmiş, belediye AKP’ye geçmişti. Benzer ‘yöntemin’ İstanbul için gündeme getirileceği iddiası kamuoyuna yansıdı.

YENİ Parti lideri Özgür Özel, “İstanbullu iradeyi İmamoğlu’na verdi, Belediye Meclis üyeleri emanete uygun davranacaktır ama yaklaşmakta olan bir tehlike var, dikkatli olmalıyız’’ dedi.

‘ETİMESGUT’TA GÖRDÜK’

Özel şöyle devam etti: “Menderes-Etimesgut’ta görüldü, yaklaşan tehlike var. Dikkatli davranmamız gerekiyor. Benim karşımda olan Belediye Meclis üyelerini de yanımda kabul ediyorum. Diledikleri partide kalabilirler. Onlara ‘Tarafını seç’ diye baskı yapanların da AKP’ye çalıştıklarını görmek lazım.”

GÜNAYDIN: KILIFSIZ MİNARE

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da “AKP Üsküdar’ın benzerini İstanbul için hazırlıyor” vurgusunu yaptı. Günaydın, “Aradaki farkı transfer ve tutuklamayla eritebilirler, en kötü senaryo peşindeler. Üsküdar’da minareye kılıf bile bulmadan kumpas sahnelendi. Büyükşehir için de demokratik davranılacağını kimse söyleyemez. Kimin aklına en kötü senaryo geliyor ise AKP’nin buna hazırlandığı açık’’ tespitinde bulundu.

186 KOLTUK ERİDİ

İstanbul’da Tuzla, Şile, Sancaktepe Belediye başkanları, meclis üyeleri CHP’den AKP’ye geçti. Yerel seçim sonrası CHP’nin 186, Cumhur İttifakı’nın 130 üyesi vardı. İstifalar ve tutuklamalar ile CHP 157’ye geriledi. Cumhur İttifakı 138 üyeye ulaştı. CHP grubundan 10 meclis üyesinin ayrılması veya Cumhur İttifakı safına geçmesi halinde çoğunluk el değiştirecek. Cumhur ittifakı 148,CHP ise 147 olacak. Yapılacak seçimde de Belediye Üsküdar’daki gibi AKP’ye geçecek. 31 Mart seçiminde CHP 26 ilçeyi kazandı, tutuklamalar, kayyum ve transferler sonrası 18 ilçeye düştü. AKP’nin yönettiği ilçe 19’a yükseldi.