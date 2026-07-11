Üsküdar Marmaray Tren İstasyonu'nda peronda bekleyen kadın yolcu boş raylara inerek oturdu. Bu sırada istasyona yaklaşan tren nedeniyle kadın raylarda sıkıştı. Durumu fark eden yolcular ve güvenlik görevlileri zaman kaybetmeden müdahale etti. Birlikte hareket eden ekipler, kadını sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, sağlık ekiplerince tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, kurtarma çalışmaları sırasında yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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