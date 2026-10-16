Üsküdar Belediyesi'nde yeni başkanvekili için seçim yapılacak.

İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybetmesinin ardından yeni başkanvekilinin seçileceği tarihi duyurdu.

Valilik açıklamasına göre, yeni belediye başkanvekilinin belirlenmesi amacıyla Üsküdar Belediye Meclisi, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00'da toplanacak.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

Bunun üzerine 5 Ağustos'ta yapılan ve Sibel Tan Çetinkaya başkanvekili seçilmiş; İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Bu karara yapılan itiraz da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi tarafından reddedilmişti.

Yargı kararlarıyla yenilenen seçim sonucunda Dündar Ziya Gültekin, 8 Eylül 2026'da Üsküdar Belediye başkanvekili seçilmişti.

Gültekin 15 Ekim 2026'da geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetmişti.