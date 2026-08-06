Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Üsküdar’ın seçilmiş Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yerine Üsküdar Belediye Meclisi’nde yapılan oylama gergin geçti. Butlancı CHP’liler AKP’nin adayına oy verdi. Seçimi CHP’nin adayı kazandı ama YENİ Parti sevindi. Dördüncü tura kalan oylamada CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oyla başkanvekili seçildi.

GERGİNLİK YAŞANDI

CHP’nin adayı Çetinkaya ile AKP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı. Belediye Meclisi’nde CHP’nin 27, AKP ve MHP’nin toplam 17 meclis üyesi var. 44 meclis üyesinin katıldığı ilk turda CHP’nin adayı Çetinkaya 26 oy aldı. AKP’nin adayı Gültekin’e ise 16 oy çıktı. İkinci ve üçüncü turda da sonuç çıkmadı. Arada, AKP’li isimler salonda görüntü alan gazetecilere tepki gösterince salonda kısa süreli gerginlik meydana geldi. Seçimin dördüncü turunda 22 oy ile CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazandı. AKP adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oyda kaldı.

ÇELİK: SİNSİ PLAN

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Seçimi kaçırmak için görülmemiş bir şekilde sabah 8.00’e koydular. Buna rağmen kazandık. 3. turda karşılaştığımız manzara şuydu: Bir sinsi planla, iki operasyon arasında insanlar aileleriyle, çocuklarıyla tehdit edilmiş” dedi.