İstanbul'da lodosun etkisiyle Üsküdar Salacak Sahili'nde metrelerce yüksekliğinde dalgalar oluştu. Kız Kulesi karşısında dalgalarla fotoğraf çektirmek isteyenler, kıyıya vuran suların altında kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından dün gündüz saatlerinde etkisini göstermeye başlayan lodos, gece de sürdü. Dalgalar nedeniyle sahilde yürüyenler de ıslandı.
Fotoğraf çektirmek için uygun anı yakalamaya çalışanlar sahilde uzun süre bekledi. Dalgaların altında kalarak ıslandıkları anlar dronla havadan görüntülendi.