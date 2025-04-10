MCS, her yıl yayımladığı İyi Balık Rehberi ile tüketicilere hangi deniz ürünlerinin daha az tehdit altında olduğunu gösteriyor. Son dört yılda uskumru, önerilen seviyelerin ortalama yüzde 23 üzerinde avlandı. Bu durum, İngiltere ve Norveç gibi ülkelerin avlanma politikalarına bağlı olarak gelişti.

MCS’te rehberin yöneticiliğini yapan Alice Moore, “Bir zamanlar sürdürülebilir kabul edilen bir deniz ürününün bu kadar hızlı düşüş yaşaması endişe verici,” dedi. Mooore, “Uskumru pek çok ülkenin av baskısı altında. Stoklar artık kendini yenileyemeyecek seviyeye yaklaşıyor. Acilen harekete geçilmeli ve av limitleri bilimsel verilere uygun hale getirilmeli.” ifadelerini kullandı.

Rehberde tüketiciler için trafik ışığı sistemi, işletmeler içinse 1’den 5’e kadar derecelendirme kullanılıyor. 1 ve 2 sürdürülebilir “en iyi seçenekleri”, 3 ve 4 iyileştirme gerekenleri, 5 ise “kaçınılması gereken balıkları” temsil ediyor. İşletmelere yalnızca 1 ila 3 arasında puan alan türleri stoklamaları öneriliyor.

Yeni güncellemeyle birlikte, kuzeydoğu Atlantik’te orta su trolü ile yakalanan uskumrunun puanı 3’ten 4’e düşürüldü. Bu yöntem özellikle süpermarket ve restoran tedarikçileri tarafından kullanılıyor. Aynı bölgedeki olta ile yakalanan uskumru ise 2’den 3’e geriledi.

Norveç, İzlanda, Faroe Adaları ve Birleşik Krallık tarafından yakalanan uskumru miktarı hâlâ önerilen limitlerin çok üzerinde. 2009’dan bu yana toplam av miktarları, bilimsel önerilerin yüzde 5 ila yüzde 80 üzerinde gerçekleşti. 2020 ile 2024 arasındaki fark ortalama yüzde 39’a ulaştı.

MCS, uskumru yerine Kuzey Denizi ve Doğu Kanalı’ndan gelen ringa balığı ile Cornwall sardalyası gibi türlerin tercih edilmesini öneriyor. Ayrıca Kuzey Denizi’nden çıkan keşiş balığı sürdürülebilirlik puanını yükseltirken, mavi marlin kırmızı listeden çıkarıldı.

MCS ayrıca Birleşik Krallık’ta çiftlikte yetiştirilen midyeleri “deniz ürünleri süper kahramanı” olarak tanımlıyor. Elle toplanan ve deniz ekosistemine düşük etkisi olan bu midyeler, çevre dostu bir seçenek.

Dernek, halkın süpermarket yerine yerel balıkçılardan alışveriş yapmasını, mevsiminde ve yerel balık türlerini tercih etmesini öneriyor. Ayrıca taze değilse konserve sardalya ve hamsi, fileto değil bütün balık tercih edilmesi tavsiye ediliyor.