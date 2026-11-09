Balık sezonunun açılmasıyla birlikte balık tezgahlarında yeniden yerini alan uskumru, kasım ayında en çok tercih edilen türler arasında bulunuyor. Omega-3 bakımından zengin olmasıyla bilinen balıkla ilgili ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yayımlanan cıva listesi ise dikkat çekti.

Kurum, yüksek cıva içeren balıklar arasında kral uskumruya da yer verdi. Ancak bu uyarı, Türkiye'de tüketilen bütün uskumru türlerinin riskli olduğu anlamına gelmiyor.

USKUMRUNUN HER TÜRÜ AYNI RİSKİ TAŞIMIYOR

FDA'nın cıva oranlarına göre hazırladığı listede kral uskumru, tüketilmemesi önerilen ve en yüksek cıva seviyesine sahip balıklar arasında gösterildi. Buna karşılık Atlantik uskumrusu ve Pasifik Chub uskumrusu, kurumun daha düşük cıva içeren ve tercih edilebilecek balıklar listesinde yer aldı.

Bu nedenle yalnızca balığın uskumru olarak adlandırılması, aynı cıva seviyesine sahip olduğu anlamına gelmiyor. Türler arasındaki farkın bilinmesi önem taşıyor.

ŞU AN TAM MEVSİMİ

Türkiye'de özellikle Marmara ve Karadeniz'de tüketilen uskumru, sonbahar ve kış aylarında sofralarda daha fazla yer buluyor. Eylül ve ekim aylarında Marmara'ya göç eden balık, kış dönemini burada geçiriyor. Eylül ayından ocak sonuna kadar en lezzetli döneminde olduğu belirtilen uskumru, kasım ayında da balık tezgahlarının öne çıkan türleri arasında bulunuyor.

FDA'NIN TÜKETMEYİN DEDİĞİ 7 BALIK

FDA'nın yüksek cıva seviyeleri nedeniyle tüketilmemesini önerdiği balıklar arasında kral uskumrunun yanı sıra kılıç balığı, köpek balığı, marlin, orange roughy, Meksika Körfezi'nde avlanan tilefish ve büyük gözlü ton balığı da bulunuyor.