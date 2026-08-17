Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde, 16 Ağustos Pazar günü saat 12.45 sıralarında meydana gelen kazada üç çocuk hayatını kaybetti. Hafif ticari araçta bulunan Yusuf İçen (4), Mehmet Ali İçen (11) ve Ecrin İçen (13)'in kardeş olduğu tespit edildi.

"FRENE BASTIM AMA DURAMADIM"

Kazaya karışan 06 ESG 182 plakalı nakliye kamyonunun sürücüsü Emrullah A. (27), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şoför, jandarmadaki ilk ifadesinde, "Görmedim, frene bastım ama duramadım" dedi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şoför adliyeye sevk edildi.

Kaza, Edirne istikametine giden otoyolda, Emrullah A. yönetimindeki kamyon ile hafif ticari aracın henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç savruldu ve içindekiler yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ticari araçta bulunan Yusuf, Mehmet Ali ve Ecrin İçen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada 3 kardeşin annesi Sözdar İçen (30) ve babası Yasin İçen (38) ağır yaralandı. Aynı araçta bulunan Ruken K. (15), Hacer K. (23) ve Şehmuz K. (26) ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun bazı şeritleri ulaşıma kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza sonrası görüntüler ortaya çıktı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ve ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normale döndü. Jandarma, kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.