ABD ile İran arasında yapılması planlanan olası barış görüşmelerinin düğümlenmesinin nedeni belii oldu.

ABD merkezli CNN'e konuşan İran dini liderinin askeri danışmanı Mahsun Rezayi, Tahran'da önemli açıklamalarda bulundu.

Rezayi, mevcut müzakerelerin bir çıkmaza girdiğini belirtti ve çözümü Trump'ın bulması gerektiğini söyledi.

Anlaşmanın sağlanması ise Washington yönetiminin dondurulan 24 milyar dolarlık İran varlığını serbest bırakmasına bağlı görünüyor.

Tahran yönetimi geçici bir anlaşma imzalanır imzalanmaz ilk etapta 12 milyar dolar talep ediyor. Kalan tutarın ise sonraki aşamalarda bırakılmasını istiyor.

ABD yetkilileri ise bu paranın verilmesi durumunda İran üzerindeki en büyük kozu kaybedeceklerinden endişe edyor.

SAVAŞ DEVAM EDERSE DAHA DA BÜYÜYECEK

Bu adımı bir güven testi olarak gören Rezayi, "Eğer Trump İran ile bir anlaşmaya varmak istiyorsa bu 24 milyar dolar İran'ın Trump ile kurmak istediği güvenin bir sınavıdır. Bu Amerika'nın geçmesi gereken bir sınavdır ve böylece yol açılacaktır" açıklamasını yaptı.

Müzakerelerin başarısız olması durumunda bölgede çok daha büyük bir savaş tehlikesi bulunuyor.

İranlı yetkili çatışmaların yeniden başlaması halinde Amerika'nın karanlık bir koridora gireceği konusunda sert bir uyarıda bulundu.

Çatışma çıkarsa savaşın Basra Körfezi sınırlarını aşacağı belirtti. Askeri operasyonların Hürmüz Boğazı ile Hint Okyanusu ve Kızıldeniz ile Akdeniz'e kadar genişleyebileceği vurguladı.

Rezayi bu konuda "Şimdiye kadar saldırdığımız diğer Amerikan üslerine de saldırarak savaşa başka bir boyut kazandıracağız" ifadelerine yer verdi.

Diğer yandan Trump ile dini lider Ayetullah Mücteba Hamaney arasında olası bir görüşme beklentisi kesin bir dille reddedildi.

Rezayi, Hamaney'in Trump ile bir araya gelmeyeceğini vurguladı. Yetkili "Bu gerçekleşmeyecek. Şu anda müzakerelerin ilk aşamasındayız ve Bay Trump müzakereleri çıkmaza soktu. Bu durum kesinlikle yaşanmayacak" dedi.