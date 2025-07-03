Terör örgütü PKK'nın 5-7 Mayıs'ta düzenlediği 12’nci kongresinde kendini fesih ve silah bırakma kararı almasının ardından başlayan süreç devam ediyor. Kongrede alınan kararlar arasında en önemlilerinden olan silah bırakmanın pratik olarak gerçekleşmesi için hazırlıkların sürdüğü öğrenildi. Bu kapsamda PKK mensuplarının silahlarını Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kenti kırsalında belirlenecek bir alanda bırakacağı belirtiliyor. ANKA Haber Ajansı, bu beklentiyle ilgili gelişmeleri Süleymaniye'de takip etti.

PROVOKASYON ENDİŞESİ

Edinilen bilgilere göre, silahların ateşe atılarak yok edilmesi veya yerel yetkililere teslim edilerek bırakılması gibi farklı yöntemler konuşulsa da silahların hangi biçimde bırakılacağı henüz kesinleşmedi. Ancak bir "silah bırakma töreni" için hazırlıkların yapıldığı, Süleymaniye kenti kırsalında yakın bir zamanda PKK’lıların silahlarını ilgili birimlerin de gözetiminde bırakarak geldikleri yere döneceği şu an için edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Bununla birlikte, sürecin hassasiyeti nedeniyle ve olası provokasyonların önüne geçilmesi amacıyla silah bırakmanın bugüne kadar dile getirilenlerin dışında bir şekilde gerçekleşebileceği de belirtiliyor.

EN ÜST DÜZEYDEKİ İSİM KARASU DA SİLAH BIRAKACAKLAR ARASINDA

Terör örgütü KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu'nun bir grup PKK'lı ile birlikte ilk silah bırakmayı yapacağı belirtilmiş, ancak bu gerçekleşmemişti. Mustafa Karasu, dün akşam saatlerinde PKK çizgisinde yayın yapan Medya TV’ye verdiği röportajda süreç için örgütün beklediği bazı adımlar olduğunu, bunların yerine getirilmediğini savundu. Örgütün beklentileri arasında yer alan Öcalan'dan mesaj gönderilmesi bugüne kadar gerçekleşmedi. Bununla birlikte süreçte bir hafta içinde İmralı'dan örgüte bir mesaj aktarılmasının etkili olacağı ve silah bırakma için de önemli olduğu belirtiliyor. Beklenti, 10 Temmuz'dan önce bu sürecin de netleşeceği ve ilk silah bırakmanın planlandığı gibi yapılacağı yönünde.

SİLAH BIRAKMA TÖRENİNİ MEDYA İZLEYECEK Mİ?

PKK’nın ilk silah bırakma gününe medyanın davet edilip edilmeyeceği yönündeki belirsizlik sürüyor. Silah bırakmanın sadece yetkililer ve örgüt tarafından kayıt altına alınmayacağı, tüm dünya kamuoyuna açık şekilde canlı yayınlanmasının planlandığı belirtiliyor. Aynı kaynaklar, bu gün için bölgeye bazı STK'ların da davet edilmesinin planlandığını aktarıyor. Ancak sürecin hassasiyetine vurgu yapılarak bu planlamaların da değişme olasılığı dile getiriliyor. Bu nedenle şu ana kadar Türkiye'den veya dünyadan herhangi bir medya kuruluşu ya da STK Kuzey Irak'a davet edilmiş değil. Silah bırakmanın canlı yayın ya da davetli medya kuruluşu olmadan yapılmasının da söz konusu olabileceği belirtiliyor.

DEM PARTİ'DEN DEĞERLENDİRME

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, PKK’nın silah bırakma sürecine de değindi. Süreçte yeni bir aşama geçildiğini kaydeden Doğan, silah bırakma günüyle ilgili beklentiler hakkında şunları vurguladı:

"Yeni aşamaya geçişte bizimle paylaşılan bilgilere göre önümüzdeki bir hafta içerisinde birtakım adımlarla birlikte tarihsel bir ana hep birlikte tanıklık edeceğiz. Yine bizimle paylaşılan bilgilere göre mekansal olarak da çok söz ediliyor. Buna ilişkin pek çok haber var. Bunları doğrudan teyit etme imkanımız yok. Ancak tarafların yapacağı açıklamalarla netleşecek. Biz DEM Parti olarak bizimle paylaşılan bilgileri paylaşabiliriz. Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde olması planlanan bir tarihsel adım. Bu adım da kongre kararlarının gereğine uygun bir şekilde yapılacak.”