Konya'da, trafik yoğunluğunun fazla olduğu ve ölümlü kazaların yaşandığı bir caddede, polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 50 metre ilerideki üst geçidi kullanmadan caddeyi karşıdan karşıya geçen yayalara cezai işlem uygulandı. Yayaların, üst geçidi kullanmadığı ve geçişin yasak olduğu yerden karşıya geçtikleri için 993 lira idari para cezası kesildi.

Cezayı öğrenen vatandaşlar ise çeşitli bahaneler öne sürerek durumu savunmaya çalıştı. Kimisi, üst geçidin uzak olduğunu ve kullanmanın zahmetli olduğunu belirtti, kimisi ise bu kadar küçük bir mesafe için üst geçidi kullanmanın gereksiz olduğunu savundu.

"KEŞKE EN KISA ZAMANDA ÖLSEM"

Denetim sırasında polis memurunun "Burada size bir araç çarpsa daha mı iyi" sorusuna ise "Biz de dikkat ediyoruz. Keşke en kısa zamanda ölsem ama olmuyor" demesi ise dikkat çekti. Kuralları ihlal eden başka bir yaya ise, "Tramvaydan indim. Ön taraftaydım, burası daha yakın olduğu için diğer tarafa dönmedim. Ne yapalım, olsun bakalım" dedi.