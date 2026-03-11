Ümraniyespor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK karşısında etkileyici bir geri dönüşe imza attı. Trendyol Birinci Lig 30. hafta mücadelesinde ev sahibi ekip, lider rakibini 3-1 mağlup ederek dikkat çeken bir galibiyet elde etti.

Ümraniye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada uzun süre dengede giden mücadele, ikinci yarıda adeta fırtınaya dönüştü. Ev sahibi Ümraniyespor, yalnızca 11 dakikalık süreçte bulduğu üç golle maçın kaderini değiştirdi.

İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 62 ve 67. dakikalarda Emre Kaplan, 73. dakikada ise Benny kaydetti. Erzurumspor FK’nin tek sayısı ise uzatma anlarında, 90+1. dakikada Eren Tozlu’dan geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 12 maç kazanarak dikkat çeken lider Erzurumspor FK’nin etkileyici galibiyet serisi sona erdi. Sezonun üçüncü yenilgisini yaşayan Erzurum temsilcisi 63 puanda kaldı. Puanını 38’e yükselten Ümraniyespor ise alt sıralardan uzaklaşma yolunda kritik bir üç puanın sahibi oldu.