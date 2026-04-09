Massachusetts’te eski bir çiftlik binasında üst üste yığılmış halde bulunan 2200’den fazla NABU marka bilgisayar, 23 yıl sonra internet üzerinden satışa sunuldu. 1980’lerin başında "internetin öncüsü" olarak tasarlanan ancak unutulan bu dev stok, teknoloji meraklıları arasında büyük bir heyecan yarattı.

Emekli bilgisayar tasarımcısı James Pellegrini tarafından 2000 yılında taşınan bilgisayarlar, yaklaşık 22 tonluk ağırlıklarıyla binanın çökme riskini artırınca tahliye edilmelerine karar verildi. İlk olarak yerel ilan sitelerinde şansını deneyen Pellegrini, beklediği ilgiyi göremeyince rotayı küresel pazar yeri eBay'e kırdı.

100 EURONUN ALTINDA "ZAMAN KAPSÜLÜ"

Pellegrini’nin makineleri 100 euronun altında bir fiyata listelemesiyle birlikte, 80’lerin başında üretilen ve hiç açılmamış olan kutular kısa sürede tükendi. Koleksiyoncular için bu satın alma süreci, sadece eski bir donanıma sahip olmak değil, mühürlü bir "zaman kapsülünü" açmak anlamına geliyordu.

BULUT SİSTEMİNİN ATASI: NABU NEDİR?

NABU sistemleri, 1980'lerin başında kablolu televizyon ağları üzerinden yazılım, oyun ve bilgi indirilmesine olanak tanıyan, döneminin çok ötesinde bir platformdu. Bugün kullandığımız bulut hizmetlerinin ve uygulama mağazalarının ilk örneği sayılan bu makineler, dijital mirasın önemli bir parçası olarak kabul ediliyor.

Carleton Üniversitesi tarafından "yazılım dağıtımı için tasarlanmış ilk ev bilgisayarlarından biri" olarak tanımlanan NABU’lar, ahırdaki bu keşif sayesinde araştırmacılar ve hobi meraklıları için geniş bir restorasyon kaynağı sağladı.