

Pilavın tane tane olması birçok kişinin mutfakta ulaşmak istediği en önemli sonuçlardan biri. Deneyimli aşçıların yıllardır kullandığı pratik yöntemlerden biri ise pişirme sırasında tencereye eklenen küçük bir parça tereyağı. Doğru pişirme teknikleriyle bir araya geldiğinde bu basit dokunuş, hem pilavın lezzetini artırıyor hem de pirinç tanelerinin birbirine yapışmasını önemli ölçüde azaltıyor.

TEREYAĞI SADECE LEZZET DEĞİL DOKU DA KAZANDIRIYOR

Tereyağı, pilava yalnızca kendine özgü aromasını vermekle kalmıyor. Pirinç tanelerinin yüzeyini ince bir tabaka halinde kaplayarak yapışmayı azaltıyor ve daha parlak bir görünüm elde edilmesine yardımcı oluyor. Özellikle sıvı yağ ile birlikte kullanıldığında pilavın hem kıvamı hem de sunumu daha başarılı hale geliyor.

Uzmanlara göre istenen sonucu elde etmek için yalnızca tereyağı kullanmak yeterli değil. Pirincin fazla nişastasından arındırılması büyük önem taşıyor. Bunun için pirincin bol suyla birkaç kez yıkanması ve yaklaşık 20-30 dakika ılık suda bekletilmesi öneriliyor.

BU HATALAR PİLAVI LAPA HALİNE GETİRİYOR

Pilav yapımında en sık karşılaşılan sorunlardan biri su miktarının doğru ayarlanmaması. Kullanılan pirincin türüne göre su oranı değişiklik gösterebiliyor. Baldo pirinçte çoğunlukla 1 ölçü pirince 1,5 ila 2 ölçü sıcak su yeterli olsa da, tercih edilen pirincin özellikleri dikkate alınmalı.

Bir diğer yaygın hata ise pişirme sırasında tencerenin kapağını sık sık açmak ve pilavı karıştırmak. Bu davranış buhar dengesini bozarken pirinç tanelerinin kırılmasına da neden olabiliyor. Pilav kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte, kapağı kapalı şekilde pişirilmesi tavsiye ediliyor.

DEMLENDİRMEYİ ATLAMAK TÜM EMEĞİ BOŞA ÇIKARABİLİR

Pilav piştikten sonra hemen servis etmek yerine bir süre dinlendirmek çok daha iyi sonuç alınmasını sağlıyor. Ocağın altı kapatıldıktan sonra tencerenin kapağı açılmadan 10-15 dakika bekletilmesi, içeride kalan buharın pirinç tanelerine dengeli şekilde yayılmasına yardımcı oluyor.

Demlendirme işleminin ardından pilavın tahta kaşık ya da geniş servis kaşığıyla nazikçe karıştırılması tavsiye ediliyor. Bu yöntem pirinç tanelerinin ezilmesini önlerken pilavın tane tane yapısını korumasına katkı sağlıyor.