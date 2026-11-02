İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ile sosyal medyada ikinci paylaşımını yapmadan önce görüştüğünü belirterek, “Konuyu ifade ettim, ikinci paylaşımımı yaptım. Paylaşımımda belirttiğim, yazdığım hemen her şeyi kendisine telefonda da söyledim. 'Benim düşüncelerim bu şekilde' dedim” ifadelerini kullandı.

“İHRAÇ GİBİ BİR SÜREÇ BEKLEMİYORUM”

Daha önce de Dervişoğlu ile bazı konularda fikir ayrılıkları yaşadıklarını ancak aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını belirten Usta, disipline sevk edilme ihtimaline ilişkin ise ihraç beklemediğini söyledi. Cumhuriyet gazetesine konuşan Usta, tutumunun parti tabanında karşılık bulduğunu ve milletin tepkisine ses olduğunu savundu.

DERVİŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde Devlet Bahçeli ile verdiği görüntüye yönelik eleştirilere tepki göstermişti. Dervişoğlu, insani davranışının sorgulanmasını yadırgadığını belirterek, “Devlet Bahçeli orada, söyleyecek lafı olan gitsin ona söylesin. Benim insani, vicdani ve ahlaki sorumluluklarım hiç kimsenin tartışmasına açık değildir” ifadelerini kullanmıştı.