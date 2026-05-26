Kurbanlık etin tüketimi e saklanma koşulları kasaptan alınan normal et ile aynı olmuyor. Direkt olarak kesilmiş ve eve getirilmiş olan kurbanlık etinin daha farklı şekillerde işlem görmesi gerekiyor. Usta kasaplar kurbanlık et saklayacak ya da pişirecek olan herkesin aynı hataları tekrarladığını belirtiyor. Doğru kurbanlık et saklama ve pişirme önerileri ile sizler de aylarca bozulmayan et tüketebilirsiniz.

HERKES BU HATAYI YAPIYOR

Kurbanlık et pişiren ve saklayan herksin aynı hatları tekrarladığı ortaya çıktı. Usta kasaplardan alınan bilgilere göre kurbanlık etin pişirilmeden ve saklanmadan önce dinlendirilmesi gerekiyor. Et ilk kesildiği anda rigor mortis yani ölüm sertliği denilen bir sertlikte kalıyor. Sinirler henüz yumuşamadığı için et bu süreçte pişirildiğinde ya da dondurulduğunda verim almak imkansız hale geliyor.

Usta kasaplar bunun yerine kesilen etin ilk 5-6 saatlik süreçte oda sıcaklığında ve güneş görmeyen bir yerde tepsi üzerine serilmesini, bu şekilde etin vücut ısısının düşmesinin beklenmesini öneriyor. Ardından ise etleri poşetlere doldurup buzdolabında +4 derecede 24 saat kadar bekletmek gerekiyor. Bu süreç tamamlandığında etin lifleri beklendiği kadar yumuşayacaktır.

ETİ SAKLARKEN DİKKAT EDİN

Usta kasaplar etin saklanması konusunda da tavsiyelerde bulunuyor. Uzmanlara göre kurbanlık etin saklanacağı zaman porsiyonlar halinde saklanması gerekiyor. Et çözdürüldükten sonra tekrar dondurulması halinde bakteri üreteceği için yemekler göre porsiyonlar halinde poşetlemek en doğru tercih olacaktır.

Usta kasaplara göre kurbanlık etin buzdolabında saklanması için en uygun süre 3-4 gün arası oluyor. Poşetlenen ve hava almayacak şekilde ağzı kapatılan kurbanlık et 1 yıla kadar saklanabiliyor.

DOĞRU PİŞİRME YÖNEMİ AÇIKLANDI

Usta kasaplardan alınan bilgilere göre kurbanlık etin pişirilmesi kasaptan ya da marketten alınan etler kadar kolay olmuyor. Kurbanlık etin yumuşaması daha zor olduğu için usta kasalar belirli aşamalardan geçmesi konusunda vatandaşları uyarıyor:

Mühürleme: Eti yüksek ateşte, yağsız tavada dışı renk alana kadar mühürleyin. Bu, suyunun içinde kalarak yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar.

Düşük Isı: Mühürleme sonrası ateşi kısarak kendi suyunda pişmeye bırakın. Taze ette haşlama veya kendi yağıyla kavurma en sağlıklı yöntemlerdir.

Tuz Zamanlaması: Tuzu pişirme işleminin başında atmayın. Tuz, etin suyunu dışarı salmasına ve sertleşmesine neden olur. Tuzu ve baharatları et pişmeye yakınken ekleyin.

Kuyruk Yağı Dengesi: Kurban kavurmasının o meşhur tadı için çok az miktarda kendi iç yağı veya kuyruk yağı kullanılabilir; ancak ekstra tereyağı veya sıvı yağ eklemekten kaçınarak kolesterol dengesini koruyun.