Türk tiyatro ve sinemasının deneyimli isimlerinden Bilge Şen, ödülünü almak için çıktığı sahnede çalışma hayatından söz etti. Sanat kariyerinde 60 yılı geride bırakan Şen, uzun yıllar Devlet Tiyatroları bünyesinde görev yaptığını belirterek emeklilik gelirini kamuoyuyla paylaştı.

"46 YIL DEVLETE HİZMET ETTİM"

Bilge Şen, çalışma hayatının önemli bölümünü Devlet Tiyatroları'nda geçirdi. Ödül törenindeki konuşmasında 46 yıllık devlet hizmetine dikkat çeken 82 yaşındaki oyuncu, emekli olduktan sonra aldığı maaşın miktarını da açıkladı.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Şen, ödülünü aldığı sırada yaptığı konuşmada, “46 yıl devlete hizmet ettim, 44 bin TL maaş alıyorum” ifadelerini kullandı. Oyuncu, yıllarca süren çalışma hayatının ardından aldığı emekli maaşına ilişkin sitemini sahnede dile getirdi.

GEÇEN YIL DA EMEKLİ MAAŞINI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Bilge Şen, emeklilik geliriyle ilgili daha önce de açıklama yaptı. Geçen yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılan oyuncu, aldığı emekli maaşının yoksulluk sınırının altında kaldığını belirtmişti.

BİLGE ŞEN KİMDİR?

82 yaşındaki Bilge Şen, tiyatro ve sinemadaki sanat kariyerinde 60 yılı geride bıraktı. Uzun yıllar Devlet Tiyatroları'nda görev yapan Şen, kariyeri boyunca çok sayıda yapımda rol aldı ve ilerleyen yaşına rağmen tiyatro ile sinema çalışmalarını sürdürdü.

SAHNEDE MAAŞINI AÇIKLADI

27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde ödül alan Şen, konuşmasının bir bölümünü çalışma hayatına ve emeklilik gelirine ayırdı. Devlette geçirdiği 46 yılın ardından 44 bin TL emekli maaşı aldığını açıklayan oyuncunun sözleri törenin dikkat çeken anları arasında yer aldı.