Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı için bugün AKM Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi. Törene ailesi, dostları, öğrencileri ve sevenlerinin yanı sıra oyuncu Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Törende oğlu Emin Levendoğlu ile sanatçının yakın dostları ve öğrencileri söz alarak Ahmet Levendoğlu'nu anlattı. Konuşmalar sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

"HAYATIMA DOKUNDUĞUN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Törende, Levendoğlu'nun öğrencisi, meslektaşı ve dostu olan oyuncu Zuhal Olcay bir konuşma yaptı:

"Hocam, meslektaşım, yol arkadaşım Ahmet Levendoğlu, bugün burada seni sevenler, evlatların, öğrencilerin, meslektaşların seni sonsuzluğa uğurlamak için toplandık. Yurt dışından dönüp bize, ilk öğrencilerine hocalık yapmaya başladığın o ilk yılı hatırlıyorum. Pardon, düzeltiyorum, anımsıyorum… O kelimeyi kullanmamı isterdin. O zamanlar henüz 26-27 yaşlarında olmalıydın, genceciktin. Nasıl harika bir eğitmen olduğunu daha ilk günlerde gösterdin hepimize. Değerli, çok değerli hocam Ahmet… Sana çok teşekkür ederim hayatıma dokunduğun, bana kattıkların ve böyle sağlam bir karakterle, değerli bir tiyatro insanıyla yol arkadaşı olmama izin verdiğin için. Seni çok seviyorum. Huzurla uyu."

Haluk Bilginer,"Türkiye için çok önemli bir değer kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun, iyi ki yaşamış" diye konuştu.

Selçuk Yöntem de "Değerli hocamızı kaybettik. Söyleyecek bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Tiyatromuz için büyük kayıp" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından, aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu sanat dünyasından pek çok isim, Ahmet Levendoğlu'nun tabutunu omzunda taşındı.

Usta sanatçı, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.