Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden Tarık Papuççuoğlu'nun geçirdiği operasyon sevenlerini endişelendirdi. Nisan ayında yapılan rutin sağlık kontrollerinde kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilen usta oyuncu, Bodrum'da bypass ameliyatına alındı.
Dört damarına bypass yapıldı
Edinilen bilgilere göre Papuççuoğlu, geçtiğimiz salı günü Bodrum'da gerçekleştirilen operasyonla tedavi altına alındı. Acil koduyla ameliyata alınan sanatçının operasyon sırasında dört damarının değiştirildiği öğrenildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
77 yaşındaki oyuncunun ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Operasyonun ardından hastaneden taburcu edilen Papuççuoğlu'nun evinde istirahat ettiği ifade edildi.
GÜNLÜK YAŞAMINA DÖNECEK
Doktorların gözetiminde dinlenme sürecini sürdüren usta oyuncunun yaklaşık 10 gün içerisinde günlük yaşamına dönmesinin beklendiği kaydedildi.