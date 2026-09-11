Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Çetin Tekindor’un sağlık sorunu yaşadığı öğrenildi. Bir süredir hastanede tedavi gören 81 yaşındaki oyuncunun kan değerlerinin yüksek olduğu ve bu nedenle rol aldığı “Çirkin” dizisinin çekimlerine henüz başlayamadığı belirtildi. Yapım şirketi 25 Film, Tekindor’un sahnelerini bir süre erteledi ancak usta oyuncunun henüz sete dönecek kadar iyileşmediği öğrenildi.

ÖKKEŞ ROLÜNÜ TAMER LEVENT CANLANDIRACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çetin Tekindor’un sağlık durumunun ardından “Çirkin” dizisindeki sahneleri için yeni bir karar alındı. Tekindor’un hayat verdiği Ökkeş karakterini, usta oyuncu Tamer Levent canlandıracak.

Pazartesi günü sete çıkacak olan Levent, Tekindor iyileşip yeniden çalışmaya başlayana kadar Ökkeş karakterine hayat verecek.

YENİDEN SETE DÖNMESİ BEKLENİYOR

Çetin Tekindor’un sağlık durumunun düzelmesinin ardından yeniden “Çirkin” dizisinin setine dönmesi planlanıyor. Tamer Levent ise bu süreçte usta oyuncunun sahnelerini üstlenecek.

YALI ÇAPKINI’NDA DA BİRLİKTE OYNAMIŞLARDI

Çetin Tekindor ile Tamer Levent daha önce aynı projede buluşmuştu. İki usta oyuncu, son olarak “Yalı Çapkını” dizisinde birlikte kamera karşısına geçmişti.