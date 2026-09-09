Çok sayıda film ve dizide rol alan oyuncu İlhami Adsal, bir süredir tedavi gördüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde dün gece hayatını kaybetti. Adsal için bugün Lapseki’ye bağlı Suluca köyünde cenaze töreni düzenlendi. SULUCA KÖYÜNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İlhami Adsal’ın cenazesi, Suluca köyünde düzenlenen törenin ardından ikindi namazı için camiye götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından oyuncunun cenazesi köy mezarlığına götürüldü. KÖY MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ İlhami Adsal, cenaze namazının ardından Suluca köyü mezarlığında toprağa verildi. Çok sayıda yapımda rol alan oyuncunun vefatı, sanat dünyasında üzüntü yarattı. İLHAMİ ADSAL'IN OYNADIĞI DİZİLER Akasya Durağı Evimin Erkeği Süper Kardeşler Son Yusuf'un Annesi Esir Şehrin Gözyaşları Lanetli Tapınak

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