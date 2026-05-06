2 yıl önce evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın beyin damarına pıhtı attığı öğrenilmişti. O dönem doktorları yaptıkları açıklamada, “Entübe olarak yoğun bakımımızda izleniyor. İlk 24-48 saat içerisinde bir uyandırılma yapılmayacak. Gelişebilecek komplikasyonlar, yeni bir kanama olmadığı müddetçe inşallah olmayacak. İşlem çok başarılı çünkü.” ifadelerini kullanmıştı.

SON HALİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kadir İnanır'ın son hali Coşkun Sabah'ın paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı. Kadir İnanır'ın Romatem'de tedavi gördüğünü belirten Sabah, İnanır'ı iyi gördüğünü belirtti.

''GÖZLERİNİN İÇİ GÜLDÜ''

Coşkun Sabah, paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

“Dün Üsküdar Romatem’de, oradaki doktor hocamız Erkan Kaya ile birlikte Türkiye’ye mal olmuş, ülkenin değeri olan çok önemli şahsiyet Kadir İnanır’ı ziyaret ettim. Çok mutlu oldu, gözlerinin içi güldü ve onu çok iyi gördüğümü söyleyebilirim. Acil şifalar dileklerimle.”