Türk tiyatrosunun ve ekranların usta isimlerinden Tarık Papuççuoğlu, özel hayatına dair yaptığı açıklamayla gündeme geldi. "Hayat Bilgisi" ve "İkinci Bahar" gibi unutulmaz yapımlardaki karakterleriyle hafızalara kazınan oyuncu, Bodrum'da misafirhaneye yerleşme kararının nedenini ilk kez anlattı.

USTA OYUNCUNUN YENİ YAŞAM TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Tarık Papuççuoğlu'nun Bodrum'da bir misafirhanede yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Asiye Acar'ın sunduğu "Pazar Gezmesi" programına konuk olan oyuncu, kaldığı odanın kapılarını da ilk kez kameralara açtı.

Hayatını daha kolay hale getirmek adına böyle bir karar aldığını belirten Papuççuoğlu'nun tercihi kısa sürede gündem oldu.

''ÇOCUKLARIMA YÜK OLMAK İSTEMEDİM''

İlerleyen yaşla birlikte aile içindeki dengelere dikkat çeken usta oyuncu, misafirhaneye yerleşme kararının tamamen kendi isteği olduğunu söyledi.

Papuççuoğlu, bu kararının nedenini şu sözlerle anlattı:

Usta oyuncu ayrıca, "Hayatı kolaylaştırmak adına ben yerleştim" ifadelerini kullandı.

''ÇORBAYI HERKES GETİRİYOR, ÖNEMLİ OLAN SOHBET''

Tarık Papuççuoğlu, yalnızca günlük ihtiyaçların değil, insan ilişkilerinin de önemli olduğunu vurguladı.

Usta oyuncu, "İki bakış, iki sohbet, o çok daha önemli. Çorbayı herkes getiriyor." sözleriyle samimi açıklamalarda bulundu.

MİSAFİRHANEDEKİ ODASINI İLK KEZ GÖSTERDİ

Tarık Papuççuoğlu, kaldığı mütevazı odanın detaylarını da paylaştı. Usta oyuncunun yaşadığı odada bir çekyat, bir yatak, çöp kovası ve küçük bir sehpa bulunuyor. Televizyon izlemek istediğinde ise odası yerine misafirhanenin lobisini tercih eden Papuççuoğlu, sade yaşam tarzıyla dikkat çekti.

KEBAPÇI VAKKAS VE MÜDÜR AMİL BEY KARAKTERLERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Yıllardır sanat dünyasında yer alan Tarık Papuççuoğlu, özellikle "İkinci Bahar" dizisindeki Kebapçı Vakkas ve "Hayat Bilgisi"ndeki Müdür Amil Bey karakterleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Usta oyuncunun sade yaşam tercihi ve yaptığı açıklamalar, sosyal medyada da çok sayıda yorum aldı. Hayranları, Papuççuoğlu'nun bağımsız yaşam kararına destek mesajları gönderdi.