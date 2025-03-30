Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı çok sayıda isim tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilirken, milyonlarca genç tutuklamalara karşı tepki göstermek için Türkiye'nin farklı şehirlerinde meydanlara indi.



Barışçıl protestolarda bulunmalarına karşın "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanunun 32/1 Maddesi" gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen 301 genç, Ramazan Bayramı'na ailelerinden uzak girerken, gençlerin tutuklanmasına bir tepki de usta oyuncu Cihat Tamer'den geldi.





"AŞAMAK, İNSAN GİBİ ÖZGÜRCE"



Tamer, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Huzurunuzu, yaşama sevincinizi alan adama karşı direniyorsunuz. Gözlerinizden öperim. Yaşamak; nefes almak, yemek içmek değil sadece. Yaşamak, insan gibi özgürce.

Kaba kuvvet yasak olsun; yasak olsun baskı, işkence.

Ama niye yasak doğruluk? Bilime, sanata yasak niye?"