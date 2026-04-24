‘Olacak O Kadar’dan ‘Bez Bebek’e kadar pek çok sevilen yapımda rol alan tiyatro ve opera sanatçısı Ferdi Atuner 82 yaşında hayatını kaybetti. Atuner, dün Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçının cenaze töreninde ortalık karıştı.

Oyuncu Şehnaz Dilan ile Ferdi Atuner’in daması arasında bir gerginlik yaşandı. Tartışmaya daha sonra Atuner’in kızı İlayda Atuner de katıldı.

ASENA KESKİNCİ KONUŞMA YAPACAKTI

Olayın yaşandığı anlarda, Atuner’in Bez Bebek dizisinden rol arkadaşı Asena Keskinci sahnede konuşma yapmak üzereydi.

Ünlü sanatçı için düzenlenen törene bu anlar damga vurdu.