Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı jönü Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti.



Arsoy, Türk sinemasında rol aldığı 'Kara Günlerim,' 'Samanyolu,' 'Taş Bebek' gibi filmlerde unutulmaz karaktere hayat vermişti.

Arsoy'un cenaze programına dair bilgilerin ailesi tarafından paylaşılması bekleniyor.

GÖKSEL ARSOY KİMDİR?

Türk sinemasının "Altın Çocuk" unvanıyla hafızalara kazınan usta oyuncusu Göksel Arsoy, 15 Mart 1936’da Kayseri’de dünyaya geldi. Köklü bir aile geçmişine sahip olan sanatçının anne tarafı Girit Mutasarrıfı Mollazade Ali Talat Bey’e kadar uzanırken, babası pilot Remzi Arsoy’dur. Türk müziğinin efsanevi bestekârı ve yorumcusu Yesari Asım Arsoy ise oyuncunun amcasıdır.

Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde sürdürdüğü yıllarda Yeşilköy Havalimanı’nda çalışan Arsoy, sinema dünyasına adımını yapımcı Fuat Rutkay’ın teşvikiyle attı. Yönetmenliğini Sırrı Gültekin’in üstlendiği 1957 yapımı Kara Günlerim filmiyle kamera karşısına geçen oyuncu, ardından Kelepçe (1958) ve kariyerinde dönüm noktası olan Samanyolu (1959) filmlerinde rol aldı. Özellikle Belgin Doruk ile yakaladığı ekran uyumu ve birlikte yer aldıkları projeler, onu kısa sürede Yeşilçam’ın en popüler jönlerinden biri haline getirdi.

Usta yönetmen Halit Refiğ tarafından kendisine yakıştırılan "Altın Çocuk" lakabıyla tanınan Arsoy; Taş Bebek, Bulunmaz Uşak ve Şafak Bekçileri gibi döneminin en çok ses getiren yapımlarında başrol oynadı. 1960’lı yıllarda oyunculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşadıktan sonra kendi yapım şirketini kurarak prodüktörlük alanına da adım attı. Sinemaya katkılarından dolayı 1999 yılında 36. Altın Portakal Film Festivali’nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" ile onurlandırıldı. Sanatçı ayrıca 2024 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

Sanat kariyerinin yanı sıra sivil toplum ve spor alanında da aktif görevler üstlenen Göksel Arsoy; Sinema Oyuncuları Derneği (SODER) ile İstanbul Tenis Kulübü’nde yönetim kademelerinde yer aldı, 2002-2008 yılları arasında ise Türkiye Herkes İçin Spor Federansı Başkanlığı görevini yürüttü. Yaşam öyküsünü ve hatıralarını 2017 yılında yayımladığı Altın Çocuk başlıklı otobiyografisinde okurlarla paylaştı.

Yeşilçam’da birçok oyuncunun plaka kaydettiği müzik furyasına da katılan Arsoy, iki adet 45’lik plak doldurdu:

1967: Bir Masal Gibi / Tatlı Hayat (Arya Plak)

1971: Titrek Bir Damladır / Dudaklarında Arzu (Atlas Plak)

1961 yılında Soley Arsoy ile hayatını birleştiren usta sanatçının bu evlilikten Aşkım ve kendisi gibi oyuncu olan Gökhan adında iki çocuğu bulunmaktadır.

Ayrıntılar gelecek...