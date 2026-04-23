İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelenen Gırgıriye Müzikali'nin 21 Nisan tarihli gösterisinde bir seyirci, VIP bilet almış olmasına rağmen sahneyi göremediğini belirterek oyuncularla tartıştı.





Salonda artan tepkilerin ardından Müjdat Gezen, organizasyon firmasının hatalı olduğunu belirterek mağduriyet yaşadığını söyleyen seyircilere hak verdi ve oyuna devam edemeyeceklerini açıkladı. Gösterinin iptal edilmesiyle birlikte sağlık sorunları yaşayan Gezen hastaneye kaldırılırken, oturma planı ve salona ilişkin sorunların giderilmesinin ardından Gırgıriye Müzikali dün akşam yeniden sahne aldı.





RAHMİ KOÇ ARKADAŞINA DESTEĞE KOŞTU



Hastaneden taburcu olmasına rağmen sağlık sorunlarını tamamen atlatamayan, buna karşın seyircilerin mağduriyet yaşamaması için sahneye çıkan Gezen'e en büyük destek, yakın arkadaşı Mustafa Rahmi Koç'tan geldi.



Koç, tartışmaların ardından dün akşam sahne alan Gırgıriye Müzikali'ne giderek Müjdat Gezen'e ve sanatçılara destek verdi.