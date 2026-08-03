Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sanatçı, en az bir mevsim boyunca sahneye çıkamayacağını belirterek Ağustos ayındaki konser programını iptal etti.

"Dipteyim Sondayım Depresyondayım", "Alev Alev" ve "Beni Bırakma" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan 55 yaşındaki müzisyen, aldığı kararın temel nedenlerinden birinin bir süredir mücadele ettiği vertigo olduğunu ifade etti.

Paylaşımında sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Düzağaç, "Çok uzun olmamasını umduğum bir süre için konserlerimize ara vermek durumundayım. En az bir mevsim kadar sanki. Bu; çok az yakın zamanda atlat(ama)dığım vertigo ile, biraz kendimle, biraz daha fazla sektörle ve ama en çok memleketle ilgili bir durum." sözlerini kullandı.

Sevenlerinin endişelenmemesi gerektiğini vurgulayan sanatçı, sağlık durumunun ciddi bir risk taşımadığını belirterek, "Kaygılanacak herhangi bir durum yoktur ve her şey olması gerektiği gibidir." ifadelerine yer verdi.

Düzağaç ayrıca, konserlerde sık sık dile getirdiği "oksijen çadırı" benzetmesinin kendisi için gerçek bir anlam taşıdığını belirterek, sahneyle kurduğu bağı yeniden güçlenmiş şekilde sürdürmeyi hedeflediğini kaydetti.