Otomobil üreticileri, sürücülerin güvenliğini sağlamak ve kabin konforunu artırmak amacıyla araçlara çeşitli elektronik sistemler entegre eder.

Gösterge paneli ve orta konsolda yer alan bu sistemlere ait kontrol düğmelerinin bir kısmı her gün kullanılırken, bir kısmı ise yalnızca belirli hava veya yol şartlarında hatırlanır.

Yanlış zamanda basılan bir düğme aracı çamura daha çok gömebilir ya da camların anında buğulanmasına yol açabilir.

YANLIŞ ZAMANDA BASILIRSA YOLDA BIRAKIYOR

Orta konsolda veya direksiyonun sol alt kısmında yer alan, üzerinde kayan araç simgesi bulunan düğme Çekiş Kontrol Sistemi'ni (TCS/TRC) temsil eder.

Bu sistem, tekerleklerin dönüş hızını anlık izleyerek patinaj tespit ettiğinde motor gücünü sınırlar veya ilgili tekerleğe fren uygular. Normal yol şartlarında tutunmayı artıran bu özellik, derin kar, çamur veya kum gibi gevşek zeminlerde aracın hareket etmesini zorlaştırabilir.

Zorlu zemin koşullarında sistemin geçici olarak devre dışı bırakılması veya araçta mevcutsa özel arazi modunun seçilmesi tekerleklerin ivme kazanmasına yardımcı olur. Ancak bu işlem yapılmadan önce araç kullanım kılavuzundaki talimatlar incelenmelidir. Sert zeminli yola çıkıldığında sistemin yeniden aktif hale getirilmesi güvenlik açısından önem taşır.

BİLİNÇSİZ KULLANIM CAMLARI BUĞULANDIRIYOR: HAVA SİRKÜLASYON DÜĞMESİ

İçinde dairesel ok bulunan araç sembolüyle gösterilen hava sirkülasyon düğmesi, iklimlendirme sisteminin dışarıdan hava almak yerine kabin içindeki havayı döndürmesini sağlar.

Tozlu ve Kötü Kokulu Ortamlar: Egzoz dumanı, toz veya yoğun kokuların bulunduğu alanlardan geçerken dış hava girişini kapatır.

Hızlı Soğutma: Sıcak havalarda halihazırda soğumuş olan iç havayı tekrar işlediği için klimanın kabini daha hızlı soğutmasını sağlar.

Buğulanma Riski: Yağmurlu ve soğuk havalarda bu modun sürekli açık tutulması, kabin içinde nem birikmesine ve camların anında buğulanmasına yol açar. Buğuyu önlemek için dış hava girişi ve ön cam rezistansı tercih edilmelidir.

GÖRÜŞ AÇISINI VE AYNALARI ETKİLEYEN ÖZELLİK: ARKA CAM BUZ ÇÖZÜCÜ

Dikdörtgen simge üzerinde yükselen üç dalgalı çizgi ile belirtilen arka cam buz çözücü düğmesi, cam yüzeyindeki elektrikli ısıtma rezistanslarını çalıştırır. Sistem; don, buğu ve buz tabakasını eriterek dikiz aynasından sağlanan görüş açısını netleştirir.

Bazı araç modellerinde bu düğmeye basıldığında yan aynalardaki ısıtma sistemleri de eş zamanlı olarak devreye girer. Cam temizlendikten sonra enerjinin verimli kullanılması adına sistem manuel olarak kapatılmalıdır.

ARAÇ KAR VEYA ÇAMURA SAPLANDIĞINDA NE YAPMALISINIZ?

Araç kar, kum veya çamura saplandığında yapılan ani ve yüksek devirli gaza basma hareketleri, tekerleklerin daha derine gömülmesine ve aktarma organlarının zarar görmesine neden olabilir. Böyle durumlarda izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

Tahrik tekerleklerinin önünde ve arkasında biriken birikintileri temizleyin.

Mümkünse tekerleklerin altına yol tutuşunu artıracak malzeme veya takoz yerleştirin.

Aracı ileri ve geri vitesler arasında kademeli olarak hareket ettirmeyi deneyin (Vites geçişleri tekerlekler tamamen durduktan sonra yapılmalıdır).

Tekrarlayan denemelere rağmen araç hareket etmiyorsa zorlamayı bırakarak profesyonel yardım çağırın.

ARABADA HANGİ DÜĞME KARDAN ÇIKMAYA YARDIMCI OLUR?

Bazı araçlarda, derin kar veya çamurda tekerleklerin hareket edebilmesi için çekiş kontrol sistemini geçici olarak kapatan veya özel kış/arazi modunu aktif eden düğmeler bulunur. İşlev araç modeline göre değişiklik gösterir.

ÜZERİNDE ARABA VE DALGALI ÇİZGİLER OLAN DÜĞME NE ANLAMA GELİR?

Bu sembol Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) veya Elektronik Stabilite Programı (ESP) ayarlarını temsil eder. Araç tekerleklerinin kaymasını önlemek için tasarlanmıştır. "OFF" ibaresi bulunuyorsa, bu düğme ilgili güvenlik sistemini geçici olarak sınırlandırır veya kapatır.